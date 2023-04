Serie A1 basket 2022/2023: Napoli vince in casa della Virtus Bologna, bene Venezia

Vittoria strepitosa di Napoli in casa della Virtus Bologna, gara dominata per i primi tre quarti e in cui solo un periodo finale ben giocato dalla Virtus ha permesso ai padroni di casa di limitare i danni nello score: 89-81 il punteggio che regala ai partenopei di conquistare il nono successo del proprio campionato, il secondo consecutivo in trasferta dopo l’87-79 messo a referto in quel di Trento. Napoli, grazie a questa importantissima vittoria, si tira fuori dalla zona retrocessione e, a quota 18 punti, stacca di 2 Verona, Scafati e Reggio Emilia, tutte e tre appaiate agli ultimi tre posti della graduatoria. Per quel che concerne Bologna, invece, questa è la seconda sconfitta consecutiva, la quinta in totale se consideriamo anche l’Eurolega: 38 i punti in classifica, Milano potrebbe presto accorciare a -2.

Vince Venezia in casa, grazie all’89-80 rifilato a Tortona in quella che è stata una partita divertente, giocata a ritmi alti e combattuta fino alla sua fasi finali. I lagunari ottengono il proprio quarto trionfo consecutivo, il 13esimo di questo campionato che ora li vede ottavi in classifica, all’ultimo posto utile per la qualificazione play-off e a +2 su Pesaro. Per Tortona, invece, uno stop che non permette al team di Casale Monferrato di attaccare il primo posto di una vacillante Virtus Bologna: tra le squadre i punti restano 4.