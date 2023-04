Lazio-Juventus, Allegri: “Contro l’Inter brutte cose, i dirigenti siano da esempio”

“Nel finale contro l’Inter ci sono state cose brutte da vedere. Ma c’è chi è arrivato in campo venendo da sopra, questo non deve succedere: i dirigenti devono essere da esempio, ma capisco che anche qui ci sono dei livelli. Per quanto riguarda il resto, sono orgoglioso che la Juventus abbia già individuato i responsabili dei gesti razzisti”. Alla vigilia di Lazio-Juventus, Massimiliano Allegri fa un passo indietro e torna a commentare le vicende del post gara contro i nerazzurri in Coppa Italia. Dopo aver precisato che “abbiamo ingigantito un po’ la situazione”, il tecnico ribadisce che bisogna “essere più bravi a mantenere la calma”. Poi si passa al campo. All’Olimpico andrà in scena la sfida tra la seconda forza del campionato e la squadra che, senza penalizzazione, ha fatto più punti di tutti dopo il Napoli: “La Lazio sta facendo un ottimo campionato. Sarri è tornato a contraddistinguersi per una grande difesa e la Lazio ha la miglior difesa del campionato. Per noi domani sarà una gara difficile”. C’è da aspettare per la formazione. “Non ho ancora deciso, vedrò dopo allenamento. valuterò Pogba e Bonucci e chi ha recuperato dalla partita con l’Inter. Sicuramente non ci saranno Iling e Barrenechea che ieri hanno giocato con la Next Gen vincendo una gara importante”. Sui singoli: “Chiesa sta meglio – spiega Allegri – ma come ho detto devo ancora fare le scelte. Forse ci sarà qualche cambio in difesa perché hanno giocato tanto. Alex Sandro sta meglio, può essere della partita. Gatti? È migliorato e può continuare a migliorare, lavoriamo per questo”. C’è spazio anche per un augurio speciale: “Ci tengo a fare un in bocca al lupo a Silvio Berlusconi. Gli mando un grosso abbraccio con grande affetto, sperando di rivederlo il prima possibile”.