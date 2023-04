Chelsea, spunta anche il nome di Gallardo per la panchina

Marcelo Gallardo è uno dei candidati per la panchina del Chelsea. Oltre a Luis Enrique e Julian Nagelsmann, che sembrano in pole in un dualismo per subentrare all’esonerato Potter a fine stagione, dopo l’esperienza da traghettatore di Lampard che si chiuderà a giugno, c’è anche il 47enne argentino, che sarebbe già stato contattato, ma che avrebbe declinato preferendo una chiamata in estate e non in corsa. Dopo l’addio al River Plate, con cui ha vinto un campionato argentino e due Libertadores, Gallardo vuole approdare in Premier League ormai da tempo.