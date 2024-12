“La trasmissione gratuita su Dazn di Lazio-Inter è un momento da celebrare. Una sfida tra l’Inter Campione d’Italia in carica che sta facendo molto bene e la Lazio che è in un grande momento di forma. Sarà una bellissima partita per di più tra due squadre che si contendono i primi posti in campionato. Noi tutti, Club, calciatori, chi trasmette le partite, abbiamo un obiettivo comune: avvicinare e coinvolgere un numero sempre maggiore di appassionati. Lazio-Inter eccezionalmente in chiaro va in questa direzione”. Queste le parole di Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, a pochi giorni dalla sfida di campionato contro la Lazio, che sarà trasmessa gratuitamente su Dazn.