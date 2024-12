Sorriso a metà per il Milan. Dopo i problemi fisici accusati nel corso della sfida di Champions League contro lo Stella Rossa, Ruben Loftus-Cheek e Alvaro Morata hanno svolto gli esami strumentali per capire l’entità dei rispettivi infortuni. Sospiro di sollievo per il centravanti, che ha rimediato un trauma elongativo in regione adduttoria, senza lesioni ai muscoli. È andata peggio al centrocampista inglese, rientrato dal primo minuto al posto dell’infortunato Pulisic. Gli esami hanno evidenziato una lesione al bicipite femorale destro. Il giocatore verrà rivalutato tra 7-10 giorni per analizzare al meglio il grado e i tempi di recupero. Molto probabilmente il 2024 di Loftus-Cheek è finito. Inglese che sarà quindi assente contro il Genoa. Milan che non avrà nemmeno Pulisic, Jovic e Morata. Piena emergenza con Abraham centravanti, Leao a sinistra, Chukwueze a destra nel tridente. Fofana e Reijnders certi del posto insieme quasi sicuramente a Fofana. Prima alternativa il giovane Camarda, che potrebbe giocare sia al posto di Abraham che di Musah con un abbassamento, nel secondo caso, di Reijnders in mediana.