Lazio-Inter 0-2, la reazione di Tramontana alla vittoria dei nerazzurri (VIDEO)

di Christian Deiuri 63

Ennesima prova di forza dell’Inter nel posticipo della sedicesima giornata di Serie A. I nerazzurri hanno infatti vinto anche sul campo della Lazio per 2-0, allungando così in vetta della classifica a +4 sulla Juventus seconda. A sbloccare l’incontro è Lautaro Martinez al 40′, che sfrutta un clamoroso errori in disimpegno di Marusic, salta Provedel e deposita in rete per l’1-0. Nella ripresa arriva il raddoppio di Thuram per il definitivo 2-0. Ecco la reazione di Filippo Tramontana alla gara dei nerazzurri.