Lazio, il Messaggero: “Tensione tra Romagnoli e Lotito sul ritiro punitivo”

Tensione in casa Lazio. La sconfitta di lunedì sera all’Olimpico contro l’Udinese ha portato alle dimissioni di Maurizio Sarri, sostituito per ora dal suo vice Giovanni Martusciello. Ma, secondo quanto riporta il Messaggero, in discussione ci sarebbero anche i calciatori. Il direttore biancoceleste Mariano Fabiani sarebbe infatti intenzionato a convincere Lotito a fare anche un restyling totale della squadra, a costo di regalare qualche cartellino a parametro zero. A riportarlo è il quotidiano romano, che aggiunge anche ulteriori dettagli sulle tensioni che si respirano a Formello. Secondo il quotidiano, ci sarebbe stato un battibecco tra Alessio Romagnoli e Claudio Lotito. Il difensore centrale avrebbe risposto a tono al patron dopo l’annuncio del ritiro punitivo: “Io non ci vado. Mandami pure via. Non mi hai dato mille cose che mi avevi promesso”, è la frase attribuita all’ex Milan.