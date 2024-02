Lazio, il ds Fabiani: “Noi siamo un esempio di correttezza”

L’Integrity Tour 2023/2024, iniziativa promossa da Lega Serie A, Sportradar e Istituto per il Credito Sportivo volta a rafforzare la cultura della legalità nel mondo del calcio e a diffondere i veri valori dello sport, oggi ha fatto tappa in casa della Lazio. Questo pomeriggio a Formello si è infatti svolto l’incontro con la Prima Squadra e con la formazione Primavera. L’obiettivo principale di questa iniziativa, che ha coinvolto calciatori, allenatori e dirigenti del Club biancoceleste, è quello di educare e formare tutti gli atleti, dai più giovani ai più esperti, sulla gravità del fenomeno del match fixing, per combattere le frodi sportive e garantire il regolare svolgimento delle competizioni.

“Siamo tutti uomini di sport e, come tali, abbiamo il dovere di essere eticamente irreprensibili e leali nei confronti di chi si approccia a questo mondo. Il workshop sul match fixing come ogni anno è stato formativo, è fondamentale essere costantemente aggiornati in merito a questo tema – ha detto il ds biancoceleste Angelo Fabiani -. Tutte le rose, dalla Prima Squadra sino al Settore Giovanile, sono esempi di correttezza, l’aspetto valoriale di questi incontri deve accompagnare giorno dopo giorno ogni atleta“.