Juventus-Monza, Allegri: “Servono punti salvezza o ci facciamo male”

“Alibi e scuse non ce ne sono, bisogna rimettere la testa lì con responsabilità. Bisogna essere consapevoli che la squadra ha una classifica di 23 punti, dobbiamo fare punti che ci portino almeno alla salvezza. Sennò ci facciamo male. Questa è la classifica reale, pensare di averne 38 non è servito”. Queste le dichiarazioni del tecnico Massimiliano Allegri dopo la dura sconfitta casalinga per 2-0 contro il Monza. Ciurria e Dany Mota stendono i bianconeri, che al momento sono tredicesimi in classifica a undici lunghezze dal diciottesimo posto occupato dal Verona.