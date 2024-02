Lazio, Fabiani: “Giornata no per la terna arbitrale, ma niente alibi”

Giornata di riposo a Formello, la Lazio tornerà ad allenarsi martedì in vista del recupero contro il Torino. A tenere banco, però, è ancora la sconfitta contro il Bologna condita dalle polemiche contro l’arbitraggio di Maresca che ha portato al silenzio stampa nel post partita contro i rossoblù. “Si è scelto di non commentare dopo la partita. Abbiamo preferito non commentare la partita di ieri per non incorrere in situazioni sgradevoli, perché magari a causa del nervosismo ci si può lasciare andare nel dire e poi si rischia di essere sanzionati. La società è presente, siamo dispiaciuti per come è andata la partita”, ha spiegato il ds Angelo Fabiani ai microfoni del club. “Al di là della giornata no della terna arbitrale, abbiamo perso la gara con due gol che potevamo tranquillamente evitare. C’è un’entrata a martello su Patric, che poi deve lasciare il campo. Il pestone dato a Immobile non sanzionato. La spinta a Isaksen palese. E tanti altri piccoli episodi nella gestione della partita possono innervosire. Ma detto ciò, questo non può essere un alibi“, conclude il direttore sportivo biancoceleste.