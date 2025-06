Manca solo l’ufficialità, ma non sembrano esserci più dubbi, per il ritorno di Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio, che è pronta a salutare Marco Baroni.

Maurizio Sarri è ormai prossimo a tornare sulla panchina della Lazio. Dopo l’incontro andato in scena nei giorni scorsi a Roma tra l’entourage del tecnico e la dirigenza biancoceleste, rappresentata dal direttore sportivo Angelo Fabiani, ieri lo stesso ds e l’allenatore hanno avuto nuovi contatti per cercare di chiudere l’affare in tempi brevi.

Tempi che potrebbero portare alla firma del contratto che tornerà a legare il tecnico dimessosi nel marzo 2024 alla Lazio per la sua seconda avventura sulla panchina biancoceleste.

Manca, quindi, soltanto l’ufficialità ma, a meno di clamorosi ripensamenti o intromissioni dell’ultima ora, questa settimana dovrebbe essere quella decisiva per l’annuncio ufficiale dell’ingaggio di Sarri come tecnico per la prossima stagione e, di conseguenza, quella nella quale salutare definitivamente Marco Baroni, il cui destino sembra segnato.