Arnaldi mette a segno una clamorosa vittoria negli Stati Uniti, rimontando l’avversario e salvando quattro match point

Una giornata agrodolce per il tennis italiano quello di lunedì 21 luglio 2025. Dopo la vittoria di Luciano Darderi nel torneo di Bastad in Svezia, terzo titolo della sua carriera dopo Cordoba 2024 e Marrakech 2025, è già iniziata una nuova settimana per il tricolore azzurro.

Da ricordare, prima di entrare nel dettaglio con i risultati di oggi, la rinuncia di Jannik Sinner al torneo di Toronto per via del problema al gomito, subito nella gara contro Dimitrov di Wimbledon. Il Masters 1000 canadese non vedrà nemmeno la presenza di Carlos Alcaraz, Novak Djokovic e Jack Draper tra i big.

Tennis, sarà Arnaldi-Sonego a Washington

Parlando di oggi, Matteo Arnaldi ha battuto Daniel Altmaier con il punteggio di 4-6 6-2 7-6(2) nel torneo di Washington. Il tennista azzurro si è trovato sotto di un set contro il tedesco, ma è stato molto bravo prima a pareggiare il conto con un netto 6-4 e poi di vincere al tiebreak annullando la bellezza di quattro match point in favore di Altmaier. Ora sfida contro Sonego per Arnaldi.

A Umago invece è arrivata la sconfitta per Giulio Zeppieri. Dopo il successo nelle qualificazioni contro l’argentino Coria e il francese van Assche, Zeppieri ha perso 7-5 6-4 con Chun Hsin Tseng. Il tennista di Taiwan adesso se la vedrà con il nostro Luciano Darderi nel secondo turno.