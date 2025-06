Leao al Napoli, l’indiscrezione ha fatto il giro del web tanto che l’affare sta seriamente prendendo quota: ecco cosa filtra.

Rafa Leao al Napoli è un’indiscrezione arrivata questa mattina e sta già facendo il giro del web. L’affare prende quota tanto che sarebbero anche già stati avviati i contatti con il potenziale nuovo club in cui può approdare già nel corso di quest’estate. Ecco cosa filtra e cosa può succedere molto presto.

Leao spaventa il Milan: contatti già avviati col Napoli, le ultimissime

Da un lato c’è il Napoli che sta già pianificando il futuro e i colpi da regalare ad Antonio Conte per la prossima stagione. Il tecnico ha deciso di rimanere ma vuole anche un mercato all’altezza delle aspettative. Bisogna costruire infatti una squadra che possa ancora concorrere ai vertici della Serie A ma che possa, al tempo stesso, dire anche la sua in Champions League.

Proprio per questo motivo, Giovanni Manna ha messo gli occhi su un profilo che piace a molti top club europei. Ovviamente stiamo parlando di Rafael Leao che, nonostante l’arrivo di Massimiliano Allegri, potrebbe anche lasciare il Milan. A lanciare la bomba di mercato è stato ‘Il Mattino’ che poi ha anche approfondito la questione.

Stando al quotidiano, l’entourage del giocatore avrebbe già avviato i contatti con il Napoli e con il ds azzurro per capire che margine di manovra ci sarebbe per un eventuale trasferimento del giocatore da Milano al capoluogo partenopeo. Allegri non vorrebbe perdere il suo numero 10 ma l’idea di un possibile addio starebbe prendendo sempre più quota.

Leao potrebbe andare così a colmare quel vuoto lasciato da Kvaratskhelia, fresco di vittoria in Champions League con il PSG. Il contratto dell’esterno è valido col Milan fino al 2028 ma, si sa, nel corso del calciomercato tutto può sempre succedere.