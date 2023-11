Lazio: doppia seduta a Formello, Luis Alberto in gruppo

La Lazio continua a lavorare a Formello. Sarri, però, deve fare i conti con un gruppo ridotto all’osso con il tecnico a lavorare senza i 4 nazionali (Provedel, Lazzari, Hysaj e Kamada) e gli infortunati (Marusic, Vecino e Zaccagni). Le buone notizie, però, arrivano da Luis Alberto, tornato in gruppo dopo due giorni di gestione. Il Mago, che se sarà assente contro la Salernitana per squalifica, ha svolto tutta la seduta segno che l’affaticamento muscolare accusato nel finale del derby è ormai alle spalle. Tempi di recupero ancora da valutare, invece, per Zaccagni e Vecino con il primo che potrebbe tornare a disposizione per la sfida di Champions contro il Celtic mentre Vecino, vista anche la squalifica dello spagnolo, cercherà di affrettare i tempi, pur senza rischiare, per tornare a disposizione già dalla prossima di campionato.