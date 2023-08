Lazio, Corriere dello Sport: Kamada atteso in città, fatta anche per Isaksen

Il mercato della Lazio si sblocca con un doppio colpo in entrata. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il primo ad essere a disposizione di Maurizio Sarri sarà Kamada, il primo giapponese della storia dei biancocelesti. Svincolato dall’Eintracht, è atteso nella Capitale nel pomeriggio di oggi, giovedì 3 agosto, per definire l’accordo verbale da 3 milioni di euro di ingaggio, bonus compresi. L’altro rinforzo risponde al nome di Gustav Isaksen. Il danese del Midtjylland andrà ad aggiungersi al reparto offensivo puntellato già dall’arrivo di Castellanos: affare da 15 milioni di euro, per il giocatore un quinquennale da 1.5 milioni. L’annuncio dei due club è atteso nei prossimi giorni.