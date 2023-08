Psg, si rivede Neymar: doppietta nel 3-0 allo Jeonbuk

Il grande protagonista del 3-0 rifilato dal Psg ai coreani dello Jeonbuk Motors in amichevole è Neymar. Fermo per infortunio dallo scorso marzo, il brasiliano è tornato in campo ed ha subito messo a segno una doppietta. O Ney è sceso in campo dall’inizio nel match dell’Asiad Main Stadium di Busan, in Corea del Sud, ed ha siglato le prime due reti del match. Come se non bastasse, ha poi servito ad Asensio la palla del 3-0. L’altra notizia del giorno è l’ingresso in campo di Mbappé tra le fila dei parigini. Non si tratta però di Kylian, non convocato per la tournée asiatica, bensì del fratello Ethan, classe 2006.