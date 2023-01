Lazio, il club smentisce le indiscrezioni su Vecino: “Nessuna intenzione di interrompere il rapporto”

Nelle ultime ore sono emerse delle indiscrezioni in merito ad un possibile addio alla Lazio da parte del centrocampista Matias Vecino che, secondo alcuni, avrebbe addirittura chiesto la cessione ai biancocelesti. Adesso però la stessa società capitolina, attraverso un comunicato ufficiale, ha voluto smentire categoricamente tali voci, ritenendole false e prive di fondamento: “Le notizie riguardanti Matías Vecino, pubblicate oggi da Il Messaggero e da Il Corriere dello Sport, successivamente rilanciate da diversi siti e radio con titolazioni e affermazioni eclatanti, non corrispondono al vero. Il giocatore non ha mai manifestato ad alcuno la volontà di lasciare la Lazio né tantomeno la Società ha intenzione di interrompere il rapporto con il calciatore che, sin dal suo arrivo, si è dimostrato sempre prezioso e determinante nel percorso della squadra”.