Tifosi Juventus infuriati contro la sentenza plusvalenze: raffica di disdette a Sky e Dazn

I tifosi della Juventus sono furiosi. Una settimana dopo la sentenza della Corte d’Appello Federale che ha comminato quindici punti di penalizzazione al club bianconero per il caso plusvalenze, in tendenza su Twitter c’è l’hashtag #DisdettaSkyDazn. Una forma di protesta da parte di parecchi tifosi bianconeri, l’obiettivo finale è colpire sotto il profilo economico il campionato italiano. Diversi Juventus Fan Club di tutta Italia si sono uniti alla protesta, diramando comunicati in cui si chiede, per esprimere il dissenso, “l’allontanamento da tutto ciò che circonda il calcio”, a cominciare da pay tv, mass media e canali social. Una campagna che prosegue da giorni e che ha registrato migliaia di adesioni, anche se in questa fase è impossibile quantificare delle cifre ufficiali soprattutto perché le disdette di Dazn potranno quantificarsi tra un mesetto circa. Una protesta che, però sta facendo il giro dei social, ma non solo. E che mira ad espandersi sempre più.