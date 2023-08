Lazio, Castellanos: “Ho accettato senza esitare. Sarri grande tecnico, può aiutarmi a crescere”

Taty Castellanos, attaccante argentino della Lazio, ha parlato per la prima volta ai canali ufficiali del club biancoceleste. “Quando il mio agente mi ha informato dell’interessamento della Lazio, non ho esitato ad accettare. Sono molto felice che, grazie a tutte le parti in causa, si sia trovato velocemente l’accordo”.

Parlando di Sarri ha aggiunto: “Ha molta esperienza, può aiutarmi a migliorare nello stile di gioco. La sensazione è che grazie a lui tutti noi possiamo apprendere tanto e crescere professionalmente. Ciro? è un grande giocatore, è il nostro capitano. Da lui impari tanto divertendoti ogni giorno, aiuta molto sia me sia i giovani. E’ un’istituzione, siamo fortunati a poter lavorare con lui tutti i giorni”.