Infortunio per Alessio Romagnoli in Lazio-Atalanta. Sembra un problema muscolare alla coscia per il difensore biancoceleste, che al 35′ della sfida dell’Olimpico è costretto ad alzare bandiera bianca. Tegola dunque per Maurizio Sarri, che perde il proprio centrale più esperto. Al suo posto entra Patric a far coppia con Casale.