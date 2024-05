Lazio: 50 anni dal primo scudetto, domenica la festa

Domenica 12 maggio, la Lazio celebrerà i 50 anni dalla vittoria del primo scudetto firmato Chinaglia e Maestrelli, due degli eroi biancocelesti che, il 12 maggio 1974 con la vittoria contro il Foggia, permisero alla squadra di diventare Campione d’Italia per la prima volta nella sua storia.

I festeggiamenti inizieranno con l’annullo commemorativo che celebra proprio quell’evento, per passare poi al campo. Come sottolinea la società in una nota, i calciatori, e in alcuni casi i loro eredi, verranno chiamati a ricevere l’applauso dei sostenitori che saranno presenti sugli spalti (così come dei giocatori che oggi compongono la rosa biancoceleste), per poi essere tutti coinvolti in un lungo abbraccio virtuale, effettuando l’intero giro di campo.

I festeggiamenti, però, avranno anche un prologo con l’installazione all’Auditorium dell’ultima tappa della mostra “Meravigliosa“, che sarà visitabile dai tifosi biancocelesti anche il giorno successivo dalle 14:30 alle 17:30