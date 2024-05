Ginnastica artistica, effettuati i sorteggi delle Final Six di Serie A1: ecco i gironi

Dopo le straordinarie emozioni degli Europei di Rimini, si avvicina la Final Six 2024 di Serie A1 di Ginnastica Artistica maschile e femminile. Quest’oggi, alla presenza del numero uno FGI Gherardo Tecchi, del segretario generale Roberto Pentrella, del team manager GAM Andrea Facci e del vicecampione europeo con la Nazionale maschile, l’aviere dell’Aeronautica Militare Marco Lodadio, si sono svolti i sorteggi dei due gironi A e B delle semifinali. Al Palazzo Wanny di Firenze, nel girone A maschile si sfideranno Virtus Pasqualetti di Macerata, Ginnastica Pro Carate e Palestra Ginnastica Ferrara; nel girone B invece Gymnastic Romagna Team, Spes Mestre e Giovanile Ancona. Per la femminile, sono state sorteggiate nel gruppo A Ginnastica Civitavecchia, Artistica ’81 Trieste e Ginnastica Libertas Vercelli; nel girone B si affronteranno Brixia, Unione Sportiva Renato Serra e Ginnastica Riccione. Le semifinali andranno in scena sabato 25 maggio e anticiperanno la finale a tre del giorno successivo. Domenica 26 maggio, inoltre, si svolgeranno i playoff di Serie A2 per decidere l’ultima promossa nella massima serie. Le semifinali di A1, così come i playoff di Serie A2 andranno in onda su SportFace TV, APP disponibile sugli store iOS e Android e fruibile anche via web (tv.sportface.it), La visione dell’evento, previa registrazione, sarà gratuita.