Lapo Elkann attacca Evelina Christillin: “Vergognosa, senza anima e senza dignità”

di Redazione 68

“È grottesca per me è una senza anima e senza dignità è vergognosa, un’arrampicatrice sociale, povera donna”. Lo scrive sul suo profilo Twitter Lapo Elkann in risposta a chi gli chiedeva un parere sulle ultime dichiarazioni di Evelina Christillin, membro aggiuntivo della Uefa nel Consiglio della Fifa. Ospite di Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1, la manager italiana aveva definito “possibile” lo scenario dell’esclusione della Juventus dalle coppe europee. Queste le sue dichiarazioni: “C’è anche la variabile Uefa: nel momento in cui le sentenze italiane diventano definitive, poi verranno prese delle decisioni anche in sede Uefa. E poi c’è il secondo filone della manovra stipendi. Juve esclusa dalle coppe dalla Uefa? Scenario possibile. Non dimentichiamoci che con la Uefa i rapporti non sono eccellenti dopo la questione Superlega: la Juve rimane una delle tre squadre che ancora mantengono vivo il progetto”.