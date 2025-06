Sarà Italia-Germania la sfida di domenica 22 giugno alla ‘Dac Arena’ valida per i quarti di finale dei Campionati Europei Under 21.

I tedeschi, a cui bastava un pareggio con l’Inghilterra per chiudere al primo posto il Gruppo B, ieri sera a Nitra si sono imposti per 2-1 (reti di Knauff e Weiper, gol inglese di Scott), ottenendo il terzo successo in tre partite e chiudendo così il girone a punteggio pieno.

Italia e Germania si affronteranno domenica 22 giugno alla ‘Dac Arena’ di Dunajska Streda (ore 21, diretta su Rai 1), con la vincente che in semifinale incontrerebbe una tra Francia e Danimarca. Spagna-Inghilterra e Portogallo-Paesi Bassi sono gli altri due quarti di finale.

Le parole del ct Nunziata

“La Germania è molto forte – dichiara Carmine Nunziata, tecnico dell’Under 21 – come tutte le squadre che sono arrivate ai quarti. Ha giocatori di qualità e gioca da squadra, sarà sicuramente una partita difficile. In queste gare secche non ci sono favoriti, sono partite un po’ particolari in cui ti giochi tutto in novanta minuti”.

Hanno passato il turno le otto nazionali sulla carta più quotate: “L’unica sorpresa forse è la Danimarca – sottolinea il tecnico azzurro – ma l’avevamo incontrata a marzo a Cittadella una squadra forte”.