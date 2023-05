Mondiale Under 20, Italia ko a sorpresa: la Nigeria vince 2-0

di Mattia Zucchiatti 44

Dopo l’impresa contro il Brasile, l’Italia perde a sorpresa contro la Nigeria per 2-0 nella seconda giornata dei Mondiali Under 20, quella che in caso di vittoria poteva regalare agli azzurri la qualificazione aritmetica agli ottavi. E invece allo stadio ‘Malvinas Argentinas’ di Mendoza è arrivata una brusca frenata che ridimensiona quantomeno le ambizioni azzurre dopo la splendida vittoria sui verdeoro. La Nazionale africana si è presentata all’appuntamento con la carica della vittoria in rimonta (2-1) ottenuta contro la Repubblica Dominicana. E alla fine la Nigeria sfrutta la maggiore fisicità. Nel primo tempo gli azzurri sfiorano il gol con Casadei che colpisce la traversa al 21′. Nella ripresa però la difesa italiana crolla. Al 61′ Emmanuel vince un duello con Guarino e scavalca Desplanches con un cross per Salim Fago che di testa deposita in rete per l’1-0. Gli azzurri provano l’assedio ma nel recupero vengono puniti in ripartenza. Sunday scatta in profondità, supera l’ultimo uomo azzurro e batte Desplanches. Sabato alle 20 la sfida con la Repubblica Dominicana.