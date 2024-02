La moglie di Mihajlovic al Messaggero: “Lazio-Bologna la partita di Sinisa, sarò allo stadio”

La moglie di Sinisa Mihajlovic, Arianna, ha parlato al Messaggero a due giorni dalla sfida di campionato tra Lazio e Bologna, due delle squadre più rappresentative della persona di Sinisa. “So che è la partita di Sinisa. Tornerò allo stadio per la partita insieme ai miei figli, che sono grandi tifosi della Lazio. Tutta la tifoseria mi ha sempre supportato, come anche quella del Bologna. Sinisa – continua tornando sull’esonero del marito dal Bologna – non si aspettava un esonero da parte della società e ci è rimasto male. Il Bologna ha scelto un’altra strada. Sinisa ha onorato fino alla fine il contratto. Nonostante ciò sono rimasta in ottimi rapporti con Saputo, Bergamini, Fenucci, Marchetti Di Vaio e Sabatini”.