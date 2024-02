Milan-Rennes, daspo a tifoso francese con petardo nelle mutande

Il Questore di Milano Giuseppe Petronzi ha emesso un daspo della durata di un anno nei confronti di un tifoso francese 21enne che, durante i controlli allo stadio Meazza per la partita Milan-Rennes, è stato trovato in possesso di un fumogeno nascosto nelle mutande. Il provvedimento ha inibito con effetto immediato l’accesso a tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale e degli altri Stati membri dell’Unione Europea dove si disputeranno tutte le manifestazioni calcistiche. Daspo valido anche per le gare della Nazionale.