La Lazio esulta per la vittoria di Udine su X: sfottò a Cioffi e Balzaretti (con frecciata a Caressa)

La Lazio apre una delle settimane più impegnative della stagione con un tweet tra sfottò e frecciate, a pochi giorni dal derby contro la Roma di Coppa Italia. Nel mirino il tecnico dell’Udinese, Gabriele Cioffi, il direttore sportivo friulano Federico Balzaretti e persino Fabio Caressa. Andiamo con ordine. Nel video, con la didascalia “Don’t cry because it’s over. Smile because it happened!”, appare prima un estratto della conferenza dell’allenatore bianconero, che scherzando ha detto di tifare Roma per la corsa Champions. Nella carrellata di immagini spunta anche l’ex giallorosso, e attuale dirigente dell’Udinese, Federico Balzaretti, intento a protestare per un episodio in campo. Infine, ecco apparire Fabio Caressa che mentre commenta la situazione in Serie A cita Roma e Atalanta, ma non la Lazio: “Giusta la classifica?”, si chiede nel video il giornalista. Un dettaglio che non è piaciuto a chi gestisce i social del club biancoceleste, all’indomani del sorpasso sui giallorossi di Josè Mourinho. Ora è tempo di derby.

VIDEO