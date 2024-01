Olimpiadi Giovanili Invernali Gangwon 2024, 74 azzurri in gara in 13 discipline. Flora Tabanelli portabandiera

Un 2024 di Giochi Olimpici, con Parigi distante solamente 200 giorni, ma dal 19 gennaio al 1° febbraio sarà anche tempo di Giochi Olimpici Giovanili Invernali (YOG) di Gangwon 2024. Ad annunciare l’Italia Team, guidato dal portabandiera Flora Tabanelli, sono stati il Presidente del CONI Giovanni Malagò e il Segretario Generale Carlo Mornati nel corso di una presentazione svoltasi all’Allianz Tower di Milano.

Saranno 74 gli azzurri in gara in Corea del Sud, con azzurri presenti in 13 delle 15 discipline (l’Italia non sarà rappresentata nel bob e nello skeleton) e la giovane delegazione italiana sarà in prevalenza femminile. Se a Losanna 2020, prima edizione invernale caratterizzata dalla parità di genere, le azzurre furono 34 su 67, agli YOG coreani le atlete saranno 42 (il 56,75%), mentre i maschi 32, per un totale di 74 atleti (44 tesserati per la FISI e 30 per la FISG) che prenderanno parte a 13 delle 15 discipline in programma (l’Italia non sarà rappresentata nel bob e nello skeleton).

Visibilmente emozionata Flora Tabanelli, che scorsa estate, sulle nevi di Cardrona, in Nuova Zelanda, è diventata la prima azzurra in assoluto (maschi inclusi) a vincere un titolo mondiale a livello juniores nel freestyle: “Non so cosa dire, non me lo aspettavo. Sono molto felice. Mi sento orgogliosa di essere italiana e di poter vivere questa esperienza“.

L’ITALIA A GANGWON 2024

BIATHLON (8): Hannes BACHER, Nayeli MARIOTTI CAVAGNET, Manuel CONTOZ, Michel DEVAL, Carlotta GAUTERO, Matilde GIORDANO, Eva HUTTER, Antonio PERTILE.

COMBINATA NORDICA (4): Giada DELUGAN, Anna SENONER, Manuel SENONER, Bryan VENTURINI.

FREESTYLE SKIING (5): Luis LECHNER, Manuela PASSARETTA, Desi RIZZOLI, Francesco SALETTI, Flora TABANELLI.

SALTO (4): Camilla Henni COMAZZI, Maximiliano GARTNER, Noelia VUERICH, Martino ZAMBENEDETTI.

SCI ALPINO (6): Giorgia COLLOMB, Camilla VANNI, Jonas FEICHTER, Rita GRANRUAZ, Pietro SCESA, Edoardo SIMONELLI.

SLITTINO (5): Philipp BRUNNER, Leon HASELRIEDER, Katharina Sofie KOFLER, Alexandra OBERSTOLZ, Manuel WEISSENSTEINER.

SNOWBOARD (6): Federico CASI, Tommaso COSTA, Lisa FRANCESIA BOIRAI, Aurora Drolma DUSI, Marcello GRASSIS, Gregorio MARCHELLI.

SCI DI FONDO (6): Niccolò Giovanni BIANCHI, Vanessa CAGNATI, Stella GIACOMELLI, Marco PINZANI, Federico POZZI, Marie SCHWITZER.

CURLING (6): Alberto CAVALLERO, Andrea GILLI, Vittoria MAIONI, Rebecca MARIANI, Giorgia MAURINO, Elia NICHELATTI.

HOCHEY 3×3 (13): Maddalena BEDONT, Caterina BOLECH, Olivia DE BORTOLI, Aurora DE FANTI, Emily INNOCENTI, Lucrezia LA SALA, Carlotta MELLARE’, Sofia MOSER, Arianna NOVATI, Eleonora PISETTA, Giorgia TODESCO, Aurora VARESCO, Nicole VARESCO.

PATTINAGGIO DI FIGURA (3): Zoe BIANCHI, Pietro ROTA, Raffaele Francesco ZICH.

PATTINAGGIO DI VELOCITÀ (4): John BERNARDI, Giorgia FRANCESCHINI, Noemi LIBRALESSO, Lorenzo MINARI.

SHORT TRACK (4): Sara MARTINELLI, Sara MERAZZI, Aaron Van Quang PIETROBONO, Daniele ZAMPEDRI.