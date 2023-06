La Lazio chiude al secondo posto in classifica: Sarri tiene dietro Inter e Milan

La Lazio chiude ufficialmente al secondo posto in classifica. Dopo aver occupato questo piazzamento per diverse giornate, i biancocelesti blindano la seconda piazza alle spalle del Napoli vincendo in casa dell’Empoli e riscavalcando l’Inter che nel frattempo si era issata davanti vincendo col Torino. Ancora un secondo posto in Serie A per Maurizio Sarri dopo quelli col Napoli, anche se a distanza siderale proprio dai partenopei, quindi nerazzurri terzi e poi il Milan quarto a completare il quartetto di qualificate alla Champions, già noto dalla scorsa giornata.