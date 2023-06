Pagelle Empoli-Lazio 0-2, voti e tabellino Serie A 2022/2023

Le pagelle di Empoli-Lazio 0-2 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per la trentottesima e ultima giornata di Serie A 2022/2023. Al Castellani la sblocca Romagnoli a inizio secondo tempo, dopo una prima frazione francamente deludente. Con questa rete e con Luis Alberto che la blinda nel recupero è secondo posto per la squadra di Sarri, mentre gli azzurri di Zanetti non riescono a reagire e chiudono con un ko. Di seguito ecco le pagelle della sfida.

GLI HIGHLIGHTS

EMPOLI (4-2-3-1): Vicario 6.5 (39′ st Ujkani sv); Stojanovic 6, Walukiewicz 6, Luperto 6, Cacace 6.5; Grassi 5.5 (12′ st Henderson 6), Bandinelli 6 (30′ st Haas sv); Akpa Akpro 6, Fazzini 5.5 (39′ st Satriano sv), Cambiaghi 5; Piccoli 5.5 (30′ st Destro sv).

In panchina: Perisan, Pjaca, Tonelli, Renzi, Ismajli, Vignato, Parisi.

Allenatore: Zanetti 6.

LAZIO (4-3-3): Provedel 6; Hysaj 6, Patric 6.5, Romagnoli 7 (26′ st Casale 6), Pellegrini 6; Milinkovic-Savic 6.5 (48′ st Bertini sv), Vecino 6 (26′ st Cataldi 6), Luis Alberto 7.5; Felipe Anderson 6, Immobile 6.5, Pedro 6 (18′ st Zaccagni 6.5).

In panchina: Maximiano, Adamonis, Lazzari, Radu, Gila, Basic, Marcos Antonio, Cancellieri, Gonzalez.

Allenatore: Martusciello (vice di Sarri) 6.5.

ARBITRO: Massimi di Termoli 6.

RETI: 3′ st Romagnoli, 47′ st Luis Alberto.

NOTE: serata serena, terreno in buone condizioni. Espulso al 45′ st Cambiaghi per doppia ammonizione. Ammoniti: Akpa Akpro, Milinkovic-Savic, Vecino. Angoli: 6-7. Recupero: 0′ pt; 4′ st.