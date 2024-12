La Lazio accelera sul fronte Flaminio. Come riporta l’ANSA, domani alle 9:30 Claudio Lotito sarà al Campidoglio per presentare lo studio di pre-fattibilità di oltre 200 pagine che riguarda il restyling dell’impianto romano, che nei piani del patron biancoceleste dovrebbe diventare la futura casa del club. Ad attenderlo, oltre al sindaco di Roma Roberto Gualtieri, saranno l’assessore allo sport Alessandro Onorato, quello al patrimonio e alle unità abitative Andrea Tobia Zevi, l’assessore alla mobilità Eugenio Patanè e Maurizio Veloccia, assessore all’urbanistica. Nello studio di pre-fattibilità due le ipotesi prospettate per il nuovo stadio, la prima, che prevede la presenza della copertura, e un’altra senza, mentre per quanto riguarda la capienza l’idea è quella di creare un impianto che possa contenere tra i 40.000 e i 50.000 spettatori.

Si tratta del secondo faldone stadio per l’amministrazione capitolina, che sta aspettando il progetto definitivo della Roma che intende costruire il nuovo impianto a Pietralata. Lo stadio giallorosso, sulla base di un primo progetto, prevede una capienza complessiva di 55.000 posti estendibile a 62.000, con 7.000 posti utilizzabili su richiesta per specifici eventi. Ora Lotito prova ad accelerare e tenere il passo dei rivali cittadini.