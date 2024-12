Un toccante messaggio con destinatario il pilota inglese, pronto ad iniziare la sua nuova avventura in Ferrari: parole da brividi

Un’era che si chiude, una storia di successi che è arrivata al capolinea. Ad Abu Dhabi Lewis Hamilton ha dato l’addio alla Mercedes, scuderia con la quale ha conquistato sei dei sette mondiali vinti in carriera.

C’è il Cavallino Rampante pronto ad accoglierlo, con la Ferrari che ha puntato su di lui per tornare a vincere dopo un digiuno che va avanti dal 2008. L’ambizione è di regalarsi un ultimo trionfo con il team più iconico della Formula 1, per entrare così definitivamente nella leggenda di questo sport. Nella storia ci è già entrato con vittorie e record, grazie anche ad una macchina che fino al 2020 è stata pressoché imbattibile.

Poi sono arrivate le sconfitte e le difficoltà, che hanno reso più amara la separazione, non rovinando però il rapporto. Così, quando è arrivato il momento dei saluti, è stato complicato trattenere l’emozione, anche per uno come Sir Lewis, non certo abituato a far trasparire i suoi sentimenti. Non poteva però riuscirci quando si dice addio a chi ha fatto parte della tua vita per anni e che, molto probabilmente, continuerà a farne parte.

Ed allora non si può non immaginare un Hamilton che fatica a trattenere le lacrime sentendo il messaggio vocale che Toto Wolff, team principal della Mercedes, gli ha inviato subito dopo la fine dell’ultimo weekend di gara.

Hamilton, il toccante messaggio di Toto Wolff

Un messaggio (“il più importante mai inviato“) che la Mercedes ha voluto condividere sui propri canali social e che ha emozionato. Nella nota vocale, Toto Wolff definisce il rapporto tra la scuderia e Hamilton “la partnership di maggior successo nella storia della Formula 1” e parla di “una corsa folle per un ragazzo di Stevenage che aveva un sogno“.

Un sogno raggiunto e condiviso con la Mercedes. Ed è proprio al concetto di squadra che dedica gran parte del messaggio di Wolff al pilota britannico. Il manager gli ricorda che deve trovare le tue persone: “Quelli che sognano con te, che lottano con te, che ti guardano le spalle e ti ascoltano. Quelli che stanno con te e si inginocchiano con te“.

Le persone che “ti vedono anche nelle parti che non vuoi vedere” aggiunge il team principal della Mercedes, “che non smettono mai di credere, anche quando a volte tu lo fai“. Quindi la toccante chiusa finale: “Noi saremo sempre la tua gente. Perché ogni sogno ha bisogno di una squadra“. Con l’arrivederci in pista: questa volta da avversari, ma sempre dalla sua parte.