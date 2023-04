La Juventus crolla in borsa: -7% dopo ipotesi esclusione coppe europee

Crollo verticale della Juventus a Piazza Affari. Il club bianconero cede in borsa il -7% dopo le ipotesi ventilate dalla stampa nostrana circa una possibile esclusione dalle coppe europee nelle prossime stagioni, decisione che potrebbe essere presa dall’Uefa in modo indipendente dalla giustizia italiana. Per questo motivo, il titolo della società piemontese, debole per l’intera seduta, ha chiuso in calo del 7.6% a 0.3 euro.