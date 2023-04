Juventus, Paredes verso il ritorno al Psg in estate: Mbappé storce il naso

L’avventura di Leandro Paredes alla Juventus, con ogni probabilità, terminerà dopo una sola stagione. Il centrocampista argentino, infatti, non dovrebbe essere riscattato e in estate dovrebbe fare rientro al Paris Saint-Germain dopo le prestazioni estremamente deludenti in bianconero. Se la sua permanenza nel club piemontese non sembra particolarmente gradita, stando a quanto riportato da ‘L’Equipe’, anche sotto la Tour Eiffel i compagni di squadra starebbero storcendo il naso all’idea di un ritorno di Paredes, in particolar modo Kylian Mbappé. Vedremo se si tratterà soltanto di una transizione oppure se l’argentino resterà realmente a Parigi.