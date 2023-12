Kvaratskhelia: “Real Madrid? Passione della mia infanzia, ma sono concentrato sul Napoli”

In un’intervista rilasciata a Geo Team, il talento del Napoli Khvicha Kvaratskhelia ha parlato del suo futuro: “Attualmente sono concentrato al 100% sul Napoli. Faccio del mio meglio per aiutare il club. Si tratta di una stagione importante e davanti a noi ci sono partite fondamentali. Sono felice qui. Futuro? Sono tanti i buoni club in cui mi piacerebbe giocare, ma per il momento sto bene a Napoli“. Tra le maglie che potrebbe vestire il georgiano, c’è anche quella del Real Madrid: “Fin dalla mia infanzia è stata una passione. Il futuro mostrerà cosa succederà“.