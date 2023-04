Juventus-Verona, Szczesny: “La parata su Terracciano non era facile, crediamo nella rimonta”

Il portiere della Juventus Wojciech Szczesny ha parlato ai microfoni di Sky dopo la vittoria contro il Verona: “La parata su Terracciano non era semplice, soprattutto per il momento della partita. Io la Juventus la vedo a +9 sull’Inter e a+7 sulla Lazio, poi se la sentenza confermerà la penalità vedremo dove saremo in classifica. Dobbiamo puntare a essere a +15 sulle altre, crediamo nella rimonta”.