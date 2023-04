Highlights Imolese-Rimini 1-1 Serie C 2022/2023 (VIDEO)

di Antonio Di Cello 15

Un punto a testa che non fa contento nessuno quello fra Imolese e Rimini. Al vantaggio ospite targato Piscitella è arrivato nel giro di cinque minuti il pareggio di Zanini. Succede tutto nel primo tempo, mentre il secondo è caratterizzato da nervosismo e poca qualità. Alla fine è Adorni a salvare in un paio di occasioni il pareggio per l’Imolese. Questi gli Highlights del match.