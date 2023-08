Juventus, ufficializzata amichevole contro l’Atalanta il 12 agosto a Cesena

Attraverso un comunicato ufficiale, la Juventus ha annunciato che nella serata di sabato 12 agosto affronterà in amichevole l’Atalanta presso lo Stadio Dino Manuzzi di Cesena. Per entrambe le squadre si tratterà di un match molto importante, una sorta di prova generale a una sola settimana dall’inizio del nuovo campionato di Serie A. I bianconeri sono reduci da due amichevoli negli Stati Uniti contro Milan e Real Madrid, mentre la Dea si è radunata a Clausone per preparare la nuova stagione ed ha disputato svariati test, tra cui uno in Inghilterra contro il Bournemouth. Di seguito la nota integrale.

DOVE E COME COMPRARE I BIGLIETTI

“Nuovo impegno per la Juventus. Fissata per sabato 12 Agosto alle 20.30 l’amichevole con l’Atalanta, la gara andrà in scena allo Stadio Dino Manuzzi di Cesena.

Un test importante e utile per migliorare la condizione fisica in vista della prima giornata di campionato in programma domenica 20 agosto alle 20.45 a Udine.

Quello contro i bergamaschi sarà il terzo match della pre-season: dopo l’annullamento della gara contro il Barcellona in apertura di tournée negli Stati Uniti e la vittoria ai rigori ottenuta sul Milan venerdì 28 luglio, i bianconeri scenderanno infatti in campo a Orlando per affrontare il Real Madrid nella notte tra mercoledì 2 e giovedì 3 Agosto (calcio d’inizio ore 1.30 italiane).

Con il rientro in Italia, gli allenamenti proseguiranno alla Continassa (senza dimenticare l’allenamento con i tifosi bianconeri in programma all’Allianz Stadium e la partita con l’Atalanta del 12 Agosto rappresenterà un bel banco di prova prima dell’inizio ufficiale della nuova stagione.”