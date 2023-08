Formazioni ufficiali Liverpool-Bayern Monaco, amichevole estiva 2023: Sommer titolare

Ecco le formazioni ufficiali di Liverpool-Bayern Monaco, amichevole estiva in programma questo mercoledì 2 agosto 2023. Spicca la presenza dal primo minuto di Yann Sommer, chiamato nuovamente a difendere i pali dei bavaresi. Nonostante l’estremo difensore svizzero abbia espresso il suo desiderio di andare all’Inter, Tuchel continua a fare affidamento su di lui complice l’assenza di Neuer per infortunio. Ovviamente per i nerazzurri non è una buona notizia dato che spesso i giocatori con le valigie in mano si allenano a parte o comunque trovano meno spazio. Tuttavia non è da escludere un accordo tra le parti, magari per salutare proprio dopo la tournée asiatica. Non resta dunque che monitorare la situazione ed attendere ulteriori sviluppi.

Le formazioni ufficiali

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Szoboszlai, Mac Allister, Jones; Salah, Jota, Gakpo.

Bayern Monaco: Sommer; Pavard, Upamecano, Kim, Davies; Kimmich, Laimer; Tel, Musiala, Gnabry; Sané.