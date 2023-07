Juventus, ufficiale la risoluzione consensuale di Mohamed Ihattaren

La Juventus ha bisogno di sfoltire la propria rosa trovando una sistemazione per tutti i giocatori che non rientrano nel progetto tecnico. Tra questi c’è sicuramente l’ex attaccante dell’Ajax, Mohamed Ihattaren, che quest’oggi ha ufficialmente lasciato il club bianconero risolvendo il proprio contratto. Ad annunciarlo è stata la stessa società piemontese attraverso una breve nota pubblicata su Twitter: “Ufficiale la risoluzione consensuale del contratto che legava Mohamed Ihattaren alla Juventus. In bocca al lupo, Mohamed”.

