Scherma, Mondiali Milano 2023: la squadra di sciabola maschile chiude al sesto posto

La squadra di sciabola maschile composta da Enrico Berrè, Luca Curatoli, Michele Gallo, Luigi Samele non va oltre il sesto posto ai Mondiali 2023 di scherma in corso di svolgimento a Milano. Il percorso degli azzurri comincia nel modo giusto sconfiggendo nettamente l’Ungheria per 45-26 nei sedicesimi di finale e prosegue altrettanto bene anche negli ottavi di finale, dove travolgono l’Ucraina mediante lo score di 45-25. La formazione italiana, però, trova la battuta d’arresto proprio ad un passo dalla zona medaglie, venendo sconfitta per 45-43 in una tiratissima sfida contro la Francia.

A questo punto a Berrè, Curatoli, Gallo e Samele non resta altro che provare a conquistare il quinto posto ma, dopo aver piegato il Giappone per 45-43, devono arrendersi alla Germania, che si impone con un 45-35. Sicuramente non è il risultato che ci si aspettava alla vigilia, visto che anche a livello individuale gli azzurri della sciabola non hanno portato a casa medaglie.