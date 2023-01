Juventus-Udinese, Andrea Agnelli premia Allegri: è il miglior allenatore di novembre

Massimiliano Allegri è stato premiato a margine di Juventus-Udinese come miglior allenatore del mese di novembre 2022 della Serie A. A consegnare il riconoscimento al tecnico bianconero è stato l’ormai ex presidente Andrea Agnelli, come dimostrano le immagini diffuse sui profili social ufficiali della Juventus.

Il tweet con la foto della premiazione