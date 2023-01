Juventus-Udinese 1-0, Chiesa: “Vogliamo dedicare questo successo a Gianluca Vialli”

L’attaccante della Juventus, Federico Chiesa, al termine della gara della diciassettesima giornata di campionato vinta 1-0 contro l’Udinese, ha parlato ai microfoni di Dazn dedicando i tre punti a Gianluca Vialli: “Vogliamo dedicare questo successo a Vialli. E’ stato un grande uomo, che ho avuto la fortuna di incontrare. Mi ha trasmesso molto a livello umano. Agli Europei è stato un giocatore in più per il nostro gruppo, era come se scendesse in campo con noi. Questa vittoria è per lui”.

Sulla sua prestazione: “Durante il ritiro sono stato fuori quindici giorni, sono rientrato leggermente dopo rispetto agli altri compagni. Ora sono a disposizione del tecnico. Per me è stato un anno complicato, ma ora è alle spalle e sono concentrato sul lavoro. Non siamo partiti bene, ma abbiamo addrizzato il tiro”.