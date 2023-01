Diffidati Monza-Inter, nerazzurri a rischio squalifica in vista del Verona

Ci sono diffidati prima di Monza-Inter tra le fila dei nerazzurri di Inzaghi in vista del successivo match contro il Verona? La risposta è no, nessun problema per il tecnico piacentino che anche in caso di ammonizione di un suo giocatore al Brianteo contro i brianzoli non dovrà temere di incappare in qualche squalifica per la successiva partita che verrà disputata contro gli scaligeri nel turno seguente.