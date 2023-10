Juventus-Torino rivedi la conferenza di Allegri (VIDEO)

di Antonio Di Cello 14

Nella vigilia del derby contro il Torino sono arrivate in conferenza stampa le parole di Massimiliano Allegri. Per il tecnico della Vecchia Signora domani non ci saranno Chiesa e Vlahovic, ma nella stessa conferenza Allegri ha chiarito chi prenderà il loro posto nel match contro Juric. Questa la conferenza stampa integrale.