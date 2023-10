Atp Finals Torino 2023, sale l’attesa: nuovo record di biglietti venduti

Dopo il grande successo di Jannik Sinner contro Medvedev in terra asiatica, la partecipazione dell’altoatesino alle Atp Finals di Torino non è certa, ma sicuramente è molto probabile. Già l’esodo per i biglietti era importante prima, figuriamoci allora in queste ore che hanno succeduto il trionfo in Cina di Sinner.

Ad oltre un mese dall’inizio della competizione più attesa della stagione che vedrà per il terzo anno di fila sfidarsi al ‘Pala Alpitour’ di Torino i migliori singolaristi del mondo e le migliori otto coppie di doppio dei ‘Pepperstone ATP Rankings’, la prevendita (ancora aperta) segna un incasso di 15.837.719 euro, già superiore a quello complessivo dell’edizione 2022, pari a 15.509.000 euro, registrato alla fine della manifestazione. Per regalare agli appassionati un’esperienza ancora più completa e avvincente, da quest’anno poi sarà possibile seguire gli allenamenti dei migliori tennisti al mondo, non solo al ‘Circolo della Stampa Sporting’ ma anche sul palcoscenico del ‘Pala Alpitour