Juventus-Torino, Cairo: “La squadra ci tiene tanto, sono certo che darà l’anima”

E’ il fine settimana dell’atteso derby della Mole tra Juventus e Torino, in programma sabato alle ore 18:00 all’Allianz Stadium. “Uno solo vinto, tre pareggiati da loro negli ultimi minuti, mentre eravamo in vantaggio. Mi spiace, certo. Sul prossimo non dico nulla, per scaramanzia. Dico solo che la squadra ci tiene tantissimo e sono certo che darà l’anima”. Queste le parole del presidente del Torino, Urbano Cairo, alla vigilia della sfida. “Juric? Doveva arrivare prima ma non se la sentiva di lasciare il Verona che gli aveva dato fiducia, dopo un solo anno – ha svelato il patron dei granata in un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’ – Juric è bravo, mi piace il suo calcio aggressivo, la sua pressione alta. Se gli parlo spesso? No, lo lascio o tranquillo, vedo che ha i suoi riferimenti. Ma sono convinto che potrei dargli qualcosa di buono in più, se volesse”.