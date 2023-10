F1, Sainz: “Essere in Ferrari è un sogno, sono ottimista sul futuro. Leclerc? Mai un problema, ci rispettiamo”

“Qui mi sento a casa, e molto apprezzato. Credo nel progetto e sono ottimista sul futuro. In inverno cominceranno le discussioni per vedere se riusciremo a trovare un accordo”. Carlos Sainz in un’intervista a ‘Il Corriere della Sera’ parla del suo futuro in Ferrari alla vigilia del fine settimana del GP del Qatar a Losail. “Perché sono ottimista? Innanzitutto perché essere un pilota della Ferrari è un sogno. Poi voglio vincere e le opportunità più grandi sono qui – spiega ancora Sainz – Vedo una squadra capace di riprendere la Red Bull. Siamo stati gli unici nel 2022 a lottare contro di loro e quest’anno siamo stati gli unici a batterli. Maranello è il posto migliore dove restare. L’anno prossimo sarà un bell’esame”.

Il pilota spagnolo della Ferrari parla anche della rivalità con il suo compagno di scuderia Charles Leclerc: “Ormai in tutte le squadre c’è competizione fra i due piloti. Soltanto quando si parla della Ferrari c’è gente che fa discorsi di numero uno e numero due. Che esaspera la rivalità. Ma se c’è un vantaggio per la Ferrari oggi è quello di avere due piloti che lavorano perfettamente insieme, che si rispettano sempre anche quando sono vicinissimi. Separati da un decimo in qualifica, attaccati nelle partenze e poi in gara. Con Charles – conclude – mai un problema”.