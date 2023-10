Copa Libertadores 2023, la finale sarà tra Fluminense e Boca Juniors

Sarà tra Fluminense e Boca Juniors la finalissima di Copa Libertadores 2023 in scena il prossimo 4 novembre. Nelle semifinale di ritorno la compagine brasiliana dopo il 2-2 dell’andata è riuscita ad avere la meglio per 2-1 sull’Internacional. Con lo stesso punteggio è arrivata alla vittoria anche la squadra argentina dopo lo 0-0 della gara d’andata contro il Palmeiras. Il Fluminense va a caccia del primo trionfo in Copa nella sua storia, mentre per il Boca una vittoria significherebbe eguagliare il primato di sette successi che appartiene all’Independiente.